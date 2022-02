Rkomi a “Oggi è un altro giorno”, la cover e il "confronto" con Vasco: «Sarà pericoloso, speriamo che...»

Rkomi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Rkomi, a Sanremo 2022 con “Insuperabile” sarà impegnato nella serata dei duetti assieme ai Calibro 35 con un omaggio a Vasco Rossi.

Rkomi a “Oggi è un altro giorno”

Rkomi a Sanremo 2022 nella serata dedicata alle cover si confronterà con Vasco Rossi: «Sarà pericoloso - ha spiegato - portare il Sacro Vasco. Sappiamo quanto sia intoccabile, almeno per me e vedremo… Non temo tanto il confronto, ma come viene presa la cosa, spero di farlo bene».

Rkomi è in gara con “Insuperabile”: «Parla di un lui e una lei, con una lei travolgente. L’adrenalina che si prova quando va tutto bene…».

Il cantante, oggi arrivato al successo, viene dalla periferia di Milano («Nel mio quartiere, che è un luogo che mi ha dato tantissimo, ho aperto una palestra sociale di boxe thailandese. Siamo cinque soci») e ha parlato anche della sua infanzia: «Da piccolo ho vissuto in una famiglia di donne, mio padre non c’era e io non l’ho mai conosciuto, ma mia mamma non mi ha fatto mancare la presenza maschile e poi c’era mio fratello più grande. Nella mia vita ho avuto una fase di dolore e poi di rabbia. Ho iniziato a lavorare a 18 anni, ho abbandonato la scuola e ho sono andato via da casa. Quando ho pubblicato il mio primo brano anche se ero giovane già sapevo cosa voleva dire mantenersi da solo...».

