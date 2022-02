Sanremo 2022, Michele Bravi e il look improbabile: abito con i corni gold

Dopo la giacca con maniche floreali della prima serata, Michele Bravi ci riprova e alla terza di serata di Sanremo 2022 si presenta con un look ancora più estremo. Stavolta migra sui toni del rosso vivo - forse per dare corpo a una canzone che anche al secondo ascolto fatica a decollare - e punta tutto su una casacca di dubbio gusto.

Michele Bravi a Sanremo 2022.

I cornini gold appesi non gli portano fortuna e il look resta un po' a metà, appeso appunto tra divisa doppiopetto dimenticata in sartoria e souvenir della casa al mare. Anche i guanti senza dita con le rose non migliorano la situazione e più che l'inverno dei fiori è l'inverno del buongusto.

