Michele Bravi, il look a Sanremo 2022: abito romantico-floreale al Festival

Sembra ridondante portare un brano dal titolo Inverno dei fiori al Festival dei fiori. Ma Michele Bravi gestisce bene rimandi e citazioni, e a Sanremo 2022 osa di più. L'abito scuro sarebbe da ordinanza, se non fosse per la giacca di Roberto Cavalli con maniche impreziosite da ricami, appunto, floreali. Un look romantico, come i riccioli che gli accarezzano il viso e che ricadono sulla guancia destra.

Leggi anche > Sanremo 2022, diretta prima serata: Achille Lauro apre la gara. Ornella Muti co-conduttrice. Super ospiti Maneskin

Michele Bravi, Sanremo 2022.

Quando la telecamera inquadra un primopiano del cantante, ecco far capolino una camicia monospalla in paillettes nera: il punto luce ideale en pendant con il monorecchino a cerchio e gli anelli silver.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA