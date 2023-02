Maneskin a Sanremo, il lato B di Victoria De Angelis (con le calze rotte) fa impazzire i fan

di Redazione Web

Victoria De Angelis non si risparmia. L'esibizione dei Maneskin al Festival di Sanremo è tutta da applausi: standing ovation per la band rock italiana più famosa al mondo.

A catturare l'attenzione, tuttavia, è stato l'outfit indossato della bassista Victoria sul palco dell'Ariston: lato B e calze rotte in primo piano.

I Maneskin a Sanremo

Ospiti per il secondo anno di fila, i Maneskin si sono esibiti sul palco dell'Ariston con un medley dei loro brani più famosi, tra cui Zitti e Buoni (brano vincitore dell'edizione del 2021). Con loro sul palco anche il chitarrista Tom Morello.

Più rock e provocante che mai, Victoria ha sfoggiato un look che ha catturato l'attenzione dei telespettatori. La scelta di mettere in mostra il lato B in prima serata su Rai1 non è passata inosservata e la calza rotta è stata solo la ciliegina sulla torta che hanno reso l'esibizione dei Maneskin indimenticabile.

