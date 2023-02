Amadeus, diretta Instagram da Sanremo: gli "insulti" di Fiorello e Chiara Ferragni lo bacchetta

di Redazione web

Quando parte la diretta, succede di tutto. Ingresso più che innovativo per Amadeus che apre la terza serata del Festival di Sanremo con una diretta Instagram. «E' la mia prima diretta...» dice il conduttore mentre raggiunge sul palco Gianni Morandi. E, forse, proprio perchè è la sua prima diretta, Amadeus ha commesso degli errori "imperdonabili", soprattutto per Chiara Ferragni, la madrina di due serate del Festival.

La diretta Instagram di Amadeus a Sanremo

«Morta con la diretta» scrive tra le sue stories Instagram e, ai più attenti, non è sfuggito il commento durante la diretta di Amadeus: «Scusate, pensavo di averlo istruito» scrive la moglie di Fedez sul profilo del conduttore. Un commento più che plausibile dalla regina dei social che, di dirette, stories e post ne sa più di tutti. Eppure, la diretta ha portato ad Amadeus molti follower: «Ho raggiunto 1 milione di follower..» dice orgoglioso il conduttore. «Ma Chiara mi ha bacchettato perchè ho sbagliato...» continua riferendosi al commento. «Ora dovrò studiare per sabato» dice riferendosi al ritorno di Chiara sul palco.

Fiorello al... veleno con Amadeus su Instagram

Ma questo non è l'unico commento che è saltato all'attenzione dei follower del festival. Anche il mattatore Fiorello si è divertito a prendere in giro Amadeus scrivendo tra i commenti della diretta: «Sucaaaa». Un'espressione colorita per prendersi gioco, bonariamente, dello storico amico.

I social

Alla vista dei commenti di Chiara e di Fiorello, il web è impazzito. Già da tempo ormai, Sanremo è diventato più social che mai e, in questi casi, situazioni del genere diventano virali. Su Instagram, molte pagine hanno repostato lo screenshot dei commenti sotto la diretta e, sotto il post, fioccano commenti. «Lo amo: non c'è altro da dire» scrive un utente riferendosi al conduttore un po' impacciato. «Ho le lacrime», «Noi siciliani esprimiamo affetto così», «Made in sicily» si legge in riferimento al commento di Fiorello.

