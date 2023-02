Peppino Di Capri, l'esibizione a Sanremo slitta a domani. Ecco il motivo

di Redazione Web

Tra gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo oltre ai Maneskin, anche Peppino di Capri si sarebbe dovuto esibire per celebrare la sua carriera. A causa di un'imprevisto, tuttavia, il cantante si esibirà domani, ossia nella serata del venerdì (dei duetti).

Cosa è successo

Per un calo di voce dovuto al forte vento e alle temperature fredde di questi giorni a Sanremo, l'esibizione di Peppino di Capri, atteso al Festival come super ospite stasera, slitta a domani per regalare al pubblico un'esibizione emozionante.

