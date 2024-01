Mahmood torna a Sanremo: «Svelo un mio lato nuovo, quel palco mi fa crescere»

di Dajana Mrruku

Mahmood farà ritorno sul palco dove tutto è iniziato. Dalla vittoria nelle proposte giovani con "Gioventù Bruciata", alla vittoria con "Soldi" e il trionfo con "Brividi", Sanremo è decisamente un palco fortunato per il cantante che quest'anno presenta il nuovo brano inedito, "Tuta gold", che lui definisce: «Un genere club baile funk - ha rivelato alle telecamere di RaiPlay - ma è un viaggio tra il passato e il presente legato a un immaginario che è nato quest'ultima estate».

Mahmood e il legame con Sanremo

«Il Festival di Sanremo per me rappresenta una possibilità di crescita – ha rivelato Mahmood durante l'intervista per Raiplay – lo spirito con cui ho vissuto gli scorsi Sanremo a cui ho partecipato è sempre stato un modo per svelare nuovi lati di me, nuovi lati anche della mia musica, di quello che scrivo, di quello che produco in studio con i miei musicisti.

