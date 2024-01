⁠Emma Marrone: «Il primo Sanremo da quando papà è morto, lo dedico a chi c'è sempre stato». Il like sospetto di De Martino

di Dajana Mrruku

Emma Marrone sta per tornare sul palco dell'Ariston. Attualmente, la cantante di "Ogni volta è così" si trova in viaggio verso Sanremo per le prime prove ufficiali. L'emozione è tanta, soprattutto perché questo è la prima volta dalla morte di suo papà, Rosario Marrone, venuto a mancare poco più di un anno fa a causa di un brutto male.

I ricordi di Emma della sua ultima volta al Festival (Sanremo 2022) sono molto dolorosi e intensi. La cantante, infatti, vi prese parte come ultimo regalo al papà Rosario che avrebbe voluto vederla su quel palco per un'ultima volta. Quest'anno invece, partecipa per se stessa e la sua famiglia.

Il post su Instagram

«Sono in viaggio verso Sanremo - ha fatti sapere Emma con un post su Instagram -.

La cantante ha condiviso una foto dei suoi genitori a un suo concerto, insieme ai fan che la appaludivano e cantavano insieme a lei le sue canzoni.

La mossa di De Martino

Tra i vari "in bocca al lupo" e "auguri" da parte dei colleghi e amici nel mondo dello spettacolo, come Anna Tatangelo e Alessia Marcuzzi, il mi piace di una persona in particolare ha catturato l'attenzione: quello di Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, suo ex fidanzato.

L'ex cognata sembra aver mantenuto buoni rapporti con la cantante, soprattutto dopo le recenti voci di un riavvicinamento tra Emma e Stefano. I due non hanno mai confermato un ritorno di fiamma, ma solo un rapporto di amicizia che sono riusciti a ricucire dopo tanti anni passati lontani.

La coppia prese due strade diverse dopo il tradimento di Stefano (déja-vu) con Belen.

