Junior Cally a Sanremo, Salvini: «Donne stuprate e usate come oggetti? Lo fai a casa tua». E con Buffagni è polemica social

A proposito mi vergogno di quel cantante che paragona Donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana.

📺 #nonelarena @nonelarena — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 19, 2020

Quindi insultare, sequestrare, violentare, stuprare, usare le donne come oggetti, per te va bene ma basta farlo con discrezione dentro casa?🤬🤬🤬 Vergogna! Le donne vanno rispettate e amate. Sempre❤️! — Stefano Buffagni (@SBuffagni) January 20, 2020

Lunedì 20 Gennaio 2020, 13:59

Botta e risposta al veleno tra, viceministro M5S allo Sviluppo Economico: quest’ultimo ha commentato un tweet di ieri del leader della Lega in cui si parlava delle donne, e in cui lo stesso Salvini si è lasciato andare in effetti ad un piccolo lapsus.«Col nostro governo abbiamo approvato la lecce #codicerosso - scriveva Salvini - La donna che denuncia deve essere convocata entro tre giorni dal magistrato». «A proposito - il tweet successivo - mi vergogno di quel cantante che paragona donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana».Il riferimento era a Junior Cally, la cui canzone che parteciperà al Festival di Sanremo ha creato polemica,. Scrivendo «lo fai a casa tua» però, Salvini si è attirato le critiche e gli sfottò di decine di utenti. Tra cui lo stesso Buffagni: «Quindi insultare, sequestrare, violentare, stuprare, usare le donne come oggetti, per te va bene ma basta farlo con discrezione dentro casa? Vergogna, le donne vanno rispettate e amate sempre!».