Sanremo 2024, i La Sad rubano la borsetta di Giulia Salemi. Lei svela cosa c'era dentro, Pierpaolo Pretelli: «Tutta fuffa!»

di Dajana Mrruku

Giulia Salemi è stata indirettamente protagonista di uno dei momenti più divertenti della terza serata di Sanremo, quando il gruppo La Sad ha riproposto una gag iconica di Piero Pelù, che durante la sua esibizione al Festival nel 2020 scippò la borsetta di una signora in sala a teatro. Questa volta è stato il turno della borsetta di Giulia Salemi, con sua grande sorpresa e incredulità. Fortunatamente è stata riconsegnata poco dopo e a La Vita in Diretta ha raccontato cosa nascondeva motlo gelosamente all'interno.

Giulia Salemi, il contenuto della borsetta

Giulia Salemi è stata raggiunta da Pierpaolo Pretelli a Sanremo che, in qualità di inviato di La Vita in Diretta, non poteva non chiederle che cosa fosse successo la sera prima. L'influencer era totalmente ignara della gag architettata dal componente di La Sad, ma ha raccontato di essersi divertita moltissimo. Cosa conteneva la borsetta della Salemi? A rivelarlo è il compagno Pierpaolo Pretelli che si è lasciato andare a un commento: «Tutta fuffa! Ci sono solo trucchi, make up, un cerotto, forse per il cantante de La Sad e un cavetto per il telefono», tra le risate di Giulia che non si riusciva più a contenere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 19:54

