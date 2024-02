Alessandra Amoroso: «Con Valerio Pastore ho scoperto un nuovo modo di amare»

di Dajana Mrruku

Alessandra Amoroso è tornata ad amare e il suo cuore a battere forte per il nuovo fidanzato Valerio Pastore. Quest'ultimo è un tecnico audio e ha 8 anni in meno di lei, ma la differenza d'età non sembra intralciare i loro sentimenti puri e liberi.

Ospite del videopodcast di Cosmopolitan, "Mano sul Cuore", la Amoroso si è lasciata andare: «Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo».

Le prime parole sul nuovo fidanzato

«La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi.

Che la cantante in gara a Sanremo abbia deciso di mandare una frecciatina al suo ex fidanzato Stefano Settepani, con cui è stata per oltre 6 anni?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 16:25

