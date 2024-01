«Alessandra Amoroso si è rifiutata di cantare Maledetta Primavera», la stoccata di Loretta Goggi. Il web insorge: che caduta di stile

Alessandra Amoroso è stata protagonista indiretta di una frecciatina molto affilata di Loretta Goggi durante la puntata di Tali e Quali andata in onda ieri sera, 27 gennaio, condotto da Carlo Conti. La cantante, cheieri ricopriva anche il ruolo di giudice della serata, ha confessato un episodio molto poco piacevole avvenuto qualche anno fa, quando la Amoroso era all'interno della scuola di Amici e, a sua detta, si sarebbe rifiutata di cantare "Maledetta Primavera". Non solo questo. Andiamo a leggere che cosa ha detto e la reazione del web che non coincide molto con la versione di Loretta.