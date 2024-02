Alessandra Amoroso da Fiorello: «Jovanotti mi ha promesso un duetto insieme, ho un video che lo dimostra»

di Alessia Di Fiore

Alessandra Amoroso ospite a VivaRai2 ha confessato a Fiorello di essere una grande fan di Jovanotti e che le piacerebbe tanto che il conduttore organizzasse un incontro. E non solo, pare che tra i due, un po' di tempo fa, sia stata fatta una promessa in ambito musicale. «Mi ha promesso che avremo fatto qualcosa insieme, un duetto», ha rivelato la cantante prima di aggiugere di avere anche un video che lo dimostra.

Alla domanda su quale fosse la sua canzone peferita dell'artista, la Amoroso ha risposto Chiaro di Luna.

Ma una collaborazione non è l'unica cosa che interessa alla cantante, ha infatti rivelato che per Lorenzo Cherubini (Jovanotti) abbia avuto anche una cottarella: «Jovanotti è un idolo per me. Io e le mie sorelle ascoltavamo sempre le sue canzoni, il primo concerto a cui sono stata era il suo: non avevo una lira nemmeno per battere la testa contro uno spigolo eppure non me lo sono persa. Quando l’ho visto sul palco, i miei occhi si sono riempiti di colpo di lacrime», ha affermato la cantante.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA