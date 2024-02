FantaSanremo addio, il gioco del Festival chiude per sempre. Gli autori: «Finisce qui»

di Valerio Salviani

Gli amanti di Sanremo non dovranno dire addio solo ad Amadeus. Insieme al conduttore, se ne va anche il gioco più amato del Festival, il FantaSanremo. Partito come un gioco da un bar di provincia, era diventato in cinque anni un vero e proprio fenomeno nazionale, con centinaia di migliaia di iscritti e decine di sponsor a supportarlo. Sui social, gli autori hanno fatto sapere che quella conclusa è stata l'ultima edizione.

L'annuncio del FantaSanremo: finisce qui

«FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite. Trovate tutti i punteggi e le classifiche aggiornate sul sito e sull'app», si legge sui social. Tantissime le reazioni dei fan, che sperano possa continuare anche in futuro: «È uno scherzo? Non abbandonateci», si legge nei commenti al post apparso sul profilo ufficiale del FantaSanremo.

FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite. Trovate tutti i punteggi e le classifiche aggiornate sul sito e sull'app.



Grazie a tutti! ❤️#fantasanremo #sanremo #sanremo2024 #punteggi #classifiche pic.twitter.com/4DKppOOW9P — FantaSanremo (@FantaSanremo) February 11, 2024

La classifica finale

Ecco l'ultima classifica del FantaSanremo, dopo la fine del Festival.



1) La Sad (486 punti)

2) Dargen D'Amico (460 punti)

3) Angelina Mango (420 punti, solo in finale ne ha totalizzati 200)

4) Il Tre (415 punti)

5) BigMama (414 punti)

6) Emma (389 punti)

7) Il Volo (383 punti)

8) Negramaro (382 punti)

9) Bnkr44 (359 punti)

10) Alfa (348 punti)

11) Annalisa (335 punti)

12) Renga e Nek (334 punti)

13) Maninni (333 punti)

14)Loreda Bertè (327 punti)

15) Mr Rain (314 punti)

16)The Kolors (313 punti)

16)Diodato (313 punti)

18)Sangiovanni (310 punti)

19)Ghali (305 punti)

20)Ricchi e Poveri (303 punti)

21)Rose Villain (299 punti)

22) Geolier (290 punti)

23) Fred De Palma (280 punti)

24)Santi Francesi (269 punti)

25)Mahmood (259 punti)

26) Fiorella Mannoia (250 punti)

27)Gazzelle (196 punti)

28)Irama (195 punti)

29)Alessandra Amoroso (174 punti)

30) Clara (147 punti)

Gli accordi con la Rai

Dal 2023 accordo Rai e Rai Pubblicità hanno iniziato un dialogo con Fantasanremo. Lo spiega la Rai in conferenza stampa a Sanremo. «Partito nel 2020, ormai il gioco virtuale del Fantasanremo ha raggiunto un carattere culturale generalizzato, coinvolgendo circa 3,5 milioni di partecipanti. Data la rilevanza assunta negli anni dal fenomeno nato spontaneamente, Rai e Rai Pubblicità dal 2023 «hanno iniziato un dialogo a tutela dei marchi, dei contenuti e delle attività commerciali del gruppo», ha spiegato il direttore dell'ufficio stampa Fabrizio Casinelli, aggiungendo che "questo dialogo si è concretizzato in un accordo di concessione pubblicitaria, mentre le attività del Fantasanremo proseguono in totale autonomia e rispetto del gioco».

