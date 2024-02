Fantasanremo 2024, la classifica completa: chi è il vincitore, i punteggi dei cantanti e i risultati della Superlega

Il Festival di Sanremo si è concluso sabato 10 febbraio, ma il Fantasanremo no. La Federazione Italiana Fantasanremo, questa domenica ha analizzato con attenzione tutti i bonus e i malus accumulati dagli artisti in gara. L'appuntamento per la classifica ufficiale del Fantasanremo è stato alle 21.00: con una diretta Instagram «in prima serata» si è celebrata la finale del fanta-gioco.

I vincitori della SuperLega

Nella SuperLega, ovvero «la lega delle leghe», che raduna tutte le leghe del Fantasanremo, terzo posto per Wizz Air, medaglia d'argento per SanCremo. Al primo posto c'è Pampling.