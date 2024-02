Sanremo, Alessandra Amoroso in lacrime: «Travolta da odio e insulti sono fuggita in Colombia, poi sono andata terapia»

«Prima di passare alle vostre domande, dato che in questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe un po’ di cose, le ho volute scrivere perché non volevo perdere pezzi per strada. E quindi inizio a leggere». Alessandra Amoroso, in gara al Festival di Sanremo 2024 con Fino a qui tutto bene, si presenta in sala stampa, siede dietro il bancone e comincia a leggere una lettera nella quale ha appuntato riflessioni sull'ultimo, difficile anno e mezzo.