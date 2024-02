Sanremo, Annalisa incinta? Fan scatenati: «Pancino sospetto». Il gesto della cantante che svela la verità

di Redazione web

Annalisa non scende le scale a Sanremo e i fan si scatenano. Sui social già si rincorrono le voci che la vogliono segretamente incinta. Un rumor che torna ciclicamente per l'artista, già in testa alle classifiche con la sua "Sinceramente", che la colloca anche tra le favorite per la vittoria finale al Festival. Ma Annalisa è davvero in dolce attesa? Ecco la verità.

Annalisa incinta: la verità

Dopo il matrimonio con Francesco Muglia, il figlio sarebbe il naturale sviluppo della storia di amore di Annalisa. Anche in questo caso però, la cantante delude chi ha intravisto un pancino sospetto nel suo look super sexy. Dopo la serata all'Ariston, Annalisa è stata a cena con la sua crew e ha bevuto serenamente un bicchiere di vino, segno che smentisce la gravidanza. Insomma, anche stavolta... sarà per la prossima.

