Annalisa, Rossella Erra sulla la gravidanza (smentita): «Le auguro di diventare mamma». Caterina Balivo la bacchetta: lasciatela stare

Il look di Annalisa nell'esordio a Sanremo, continua a far discutere nei salotti televisivi. E dai social, la teoria che la cantante possa essere incinta è arrivata anche in Rai. Ne hanno parlato su Rai 1 a "La volta buona", il programma di Caterina Balivo. Rossella Erra, la tribuna di Ballando con le stelle, ha preso l'argomento: «Quella giacca oversize nasconde un pancino? Chi lo sa, io le auguro di diventare mamma...», ha detto. Caterina Balivo però ha ribattuto: «E se diventare mamma non fosse la sua volontà? Lasciatela stare!», le sue parole, che hanno scatenato l'applauso del pubblico.

Annalisa è incinta? Ecco la verità

Dopo il matrimonio con Francesco Muglia, il figlio secondo molti sarebbe il naturale sviluppo della storia di amore di Annalisa. Anche in questo caso però, la cantante delude chi ha intravisto un pancino sospetto nel suo look super sexy. «Non sono incinta», ha detto al Corriere.

Dopo la serata all'Ariston, Annalisa è stata a cena con la sua crew e ha bevuto serenamente un bicchiere di vino, fatto che aveva già smentito la gravidanza. Per la delusione di Rossella Erra e di chi sperava in un figlio "bellissimo" a breve.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 16:04

