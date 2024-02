La prima serata di Sanremo è andata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024. Dopo 5 ore di diretta abbiamo un podio tutto al femminile con Loredana Bertè, Angelina Mango e Annalisa. Stasera in tv, mercoledì 7 febbraio, andrà in scena la seconda. Vediamo dunque cosa ci aspetta.