Sanremo, Alessandra Amoroso lascia tutti di stucco: fa un autografo a un fan sul green carpet

Anche Alessandra Amoroso è approdata al Festival di Sanremo ed è più lucente che mai. Durante la serata di ieri, 5 febbraio, tutti i cantanti che partecipano alla kermesse hanno sfilato sul green carpet che li ha condotti dal teatro Ariston al palco in piazza Colombo, e sebbene il tenero gesto di Emma - che è tornata indietro per prendere sotto braccio Loredana Bertè e sfilare insieme - abbia monopolizzato l'attenzione, anche Amoroso non è passata inossorvata.

La cantante, alla richiesta di uno degli spettatori di firmare un autografo, ha accettato, lasciando di stucco tutti i presenti. Amoroso è diventata un meme sui social a causa di un video di alcuni anni fa diventato virale: una fan le chiede un autografo ma lei risponde che se lo avesse concesso a lei lo avrebbe dovuto fare a tutti, negandoglielo. Per questo, che non fu un fatto isolato, Amoroso è stata presa di mira sui social. Un odio di cui ha parlato anche in conferenza stampa e che l'ha fatta soffrire.

