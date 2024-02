Sanremo 2024, i Bnkr44 si fanno inseguire da una poliziotta: «Ci serve per il FantaSanremo. Ci hai anche in squadra, corri!» Ieri sera, 5 febbraio, un inatteso "allarme bomba" ha messo in agitazione tutti i partecipanti del Festival







di Alessia Di Fiore Ieri sera, 5 febbraio 2024, un inaspettato allarme bomba ha messo in agitazione gli artisti del Festival di Sanremo che stavano partecipando a una cena organizzata da Radio Mediaset a Villa Nobile. A causa della segnalazione la location è stata stata evacuata e tra i cantanti che sono stati fatti allontanare c'erano anche i Bnkr44, il gruppo di esordienti alla loro prima volta sul palco dell'Ariston. Il gruppo non ha perso l'occasione di documentare l'accaduto sul proprio account TikTok. E una volta passata la paura, con ironia hanno strappato un sorriso anche al pubbico, rivolgendosi a un'agente di polizia accorso sul luogo: «Mi serve per il FantaSanremo, scappare dalla polizia». ♬ suono originale - bnkr44 @bnkr44 ALLARME BOMBA ALLA FESTA DI SANREMO #sanremo E la poliziotta dà una risposta inaspettata: «Vi ho in squadra!». E a quel punto gli artisti lì'hanno esortata: «E appunto, allora inseguici un attimo». Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 17:56

