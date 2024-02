Giorgia canta "E poi" a Sanremo dopo 30 anni, ma la torta celebrativa scatena i commenti negativi: ecco perché

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Giorgia ha celebrato i trent'anni dalla sua prima esibizione sul palco dell'Ariston nell’inedita veste di co-conduttrice, pur esibendosi con "E poi", il brano con il quale esordì nel 1994. I festeggiamenti sono andati avanti con una torta speciale offertale da Amadeus direttamente sul palco.





I commenti sulla torta

Tuttavia, il gesto del conduttore non ha incontrato certo il consenso unanime dei telespettatori, al punto da suscitare una vera e propria polemica sui social. Ma per quale motivo in molti se la stanno prendendo con quel momento? Scopriamolo insieme.

