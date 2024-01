Sanremo, Fiorello: «Alessia Marcuzzi co-conduttrice a Viva Rai2 dopo il Festival»

Sanremo 2024. «Anche noi avremo una 'cocò', una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv...». Ad annunciare che la Marcuzzi sarà la co-conduttrice delle serata di "Viva Rai2" in diretta da Sanremo dopo il Festival, nello studio glass posizionato davanti al Teatro Ariston, è Fiorello, in collegamento con Tg2 Post diretto da Antonio Preziosi.

Ospite della conduttrice Manuela Moreno, Fiorello riferisce che «è partito l'invito per Adriano Celentano al Festival di Sanremo». E commenta: «Lui ti sorprende sempre, nelle sue scelte, in tutti i sensi. Molto probabilmente ci sorprenderà anche stavolta, sia se dovesse venire sia se non dovesse venire».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA