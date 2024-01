Alessia Marcuzzi co-conduttrice a Viva Rai2, l'annuncio di Fiorello. E lei: «Sei un pazzo, non ne sapevo nulla»

di Cristina Siciliano

Festival di Sanremo 2024, tutto pronto? Quasi. A poco più di una settimana dall'inizio della kermesse, una co-conduttrice a sorpresa per Fiorello. Quest'ultimo, durante un collegamento con Tg2, nelle ultime ore ha fatto un annuncio speciale. «Anche noi al Festival, nel glass di Viva Rai 2, avremo una 'cocò', una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi - ha sottolineato Fiorello -. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa e lo saprà solo se in questo momento sta guardando la televisione». E così, subito dopo l'annuncio del conduttore in diretta, Alessia Marcuzzi ha risposto a Fiorello con un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

La risposta di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si è mostrata super felice dopo che ha ricevuto la splendida notizia.

La showgirl ha aggiunto: «Io non ci posso credere perché non mi ha avvisato. Ho ricevuto la notizia tramite le telefonate perché non ero davanti alla televisione. Caro Fiore, ti voglio comunicare che io in quel periodo non ho impegni e sono libera. Ma se anche li avessi avuti avrei detti di si, ci sono». «Noi ci siamo», ha concluso la Marcuzzi felice e super gioiosa per la notizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA