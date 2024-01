Belen e il triangolo con De Martino e Alessia Marcuzzi, la frecciatina sui social: «Il dolore non lo conosci finché...»

di Cristina Siciliano

«Confermo». Con queste parole Belen ha risposto alla domanda di un follower sul suo profilo Instagram. La showgirl nelle ultime ore ha rotto il silenzio sulle voci di un flirt tra il suo ex marito, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, risalenti a circa tre anni e mezzo fa. Quando esplose il gossip attorno a una possibile relazione tra i due conduttori nel 2020, Stefano De Martino smentì la notizia. Ora però è arrivata la presa di posizione (senza pensarci due volte) di Belen. E nelle ultime ore, con l'inizio del nuovo anno la showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories una frecciatina in risposta alle critiche degli hater che non credono alle sue parole. Una sorta di giustificazione al «dolore» che ha provato per questa situazione.

Belen su Instagram

«Non conosci il dolore finché non ti sei seduto e hai pregato Dio di guarire il tuo dolore».

Belen e l'amore per Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, ha ritrovato la serenità accanto a Elio Lorenzoni. Oggi Belen si è ripresa alla grande anche da questo "dolore" e sul suo volto è tornato il sorriso. Probabilmente il merito è dovuto anche al suo nuovo amore, Elio. I due si conoscono da circa dodici anni ma non c'è mai stato nulla. Adesso si stanno godendo il loro amore in giro per il mondo e alla luce del giorno.

