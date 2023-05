Tina Turner il rapporto con l'Italia: il varietà con Pippo Baudo, Sanremo, i duetti con Elisa e Ramazzotti

di Redazione web

In oltre mezzo secolo di carriera, la strada di Tina Turner si è spesso incrociata con l'Italia. La prima grande apparizione nel nostro Paese risale al 1979 quando la cantante, all'epoca 40enne, partecipa come ospite fissa a "Luna Park", varietà di Rete 1 (l'odierna Rai Uno), al fianco di Pippo Baudo. Nello stesso anno è ospite del Festival di Sanremo, all'epoca condotto da Mike Bongiorno. La leggenda americana è ospite della kermesse musicale italiana anche nel 1996 e nel 2000, incrociando nuovamente Pippo Baudo.

Tina Turner, Eros Ramazzotti e l'addio straziante: «Sono profondamente scosso»

Aurora Ramazzotti, l'omaggio a Tina Turner con la foto di papà Eros: «Ciao icona»

Tina Turner, com'è morta la cantante leggenda del soul. La malattia di cui soffriva: «Se n'è andata serenamente»

Tina Turner e l'Italia

Il pubblico italiano, che ha amato Tina Turner fin dagli esordi, ha avuto la possibilità di ammirarla dal vivo in numerosi concerti lungo i 50 anni di carriera della cantante.

Nel 1997 canta con Eros Ramazzotti in una nuova edizione del brano "Cose della vita" intitolata "Can't stop thinking of you (Non posso smettere di pensarti)".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 07:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA