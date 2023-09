Tananai in ritardo al concerto (con cachet da 50mila euro), canta solo un quarto d'ora e se ne va. «Una mancanza di rispetto»

di Sofia Muneratti

Piovono critiche sulla serata con il super ospite Tananai al Palazzo Rosso a Polesella, la cui esibizione, iniziata poco prima dell’una di notte, è durata quindici minuti, il tempo di cantare le canzoni che lo hanno reso più famoso. Da programma, Tananai sarebbe dovuto salire sul palco tra le 23.30 e mezzanotte per cantare un’ora di canzoni all’interno dei dj set che si sono susseguiti per tutta la serata nell’ambito dell’Elysium Festival.



Cosa è successo

Le cose sono andate diversamente e il pubblico, stanco di aspettare, non ha esitato a manifestare il proprio malcontento, soprattutto al termine della breve esibizione che ha visto il cantante dileguarsi in quattro e quattr’otto. «Ho speso 70 euro di biglietti per accompagnare mio figlio a sentire il suo cantante preferito per pochi minuti di concerto. Una vergogna!» si lamenta una mamma. Un’altra dice: «domani devo andare a lavorare, se avessi saputo che prima dell’una non si sarebbe visto mi sarei organizzata diversamente. È stata una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha pagato il biglietto e si è presentato puntuale rispettando l’orario indicato dagli organizzatori».

Le scuse



La gestione di Palazzo Rosso ha risposto alle critiche con un commento sul proprio profilo di Facebook: «Chiediamo ufficialmente scusa per il comportamento del cantante, il suo ritardo e la mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti e dell’organizzazione che ha speso molto in tutto per regalare un evento unico; un enorme dispiacere a cui mai si avrebbe pensato. Condividiamo con voi il massimo dispiacere».

Il cachet del cantante per partecipare alla serata sarebbe stato di 50mila euro.

Nonostante la conclusione sottotono, la prima serata dell’Elysium festival si è svolta in un’atmosfera di allegria e divertimento per i tanti partecipanti – all’incirca 3000 – che hanno ballato e cantato sin dalle otto di sera. «Il pubblico c’è ed è bello carico» ha detto il dj Mattia Martini dopo la sua esibizione. «Siamo contenti che sia stata organizzata questa serata, un evento simile a Polesella mancava» hanno dichiarato Piero Zamboni ed Eleonora Ceci di Energy fitness.

La viabilità



La chiusura della Strada Statale 16 dalle 18.30 di venerdì 1 settembre fino alle 3 di notte si è rivelata una scelta vincente per consentire uno svolgimento in sicurezza della prima serata. La decisione aveva destato alcune polemiche tra i residenti, ma non ci sono stati problemi né sulla Statale né sulle strade secondarie che sono state oggetto delle deviazioni. Solo alcuni genitori si sono lamentati di aver avuto difficoltà al momento di andare a prendere i figli alla fine dello spettacolo perché hanno dovuto attraversare la Statale buia a piedi che tuttavia, essendo chiusa, non presentava particolari pericoli. L’ordinanza emessa dalla prefettura prevedeva infatti la chiusura della Statale nel tratto compreso tra l’incrocio con la strada Provinciale 33, nei pressi del locale che ospitava l’evento, e l’incrocio con via San Gaetano. Pur restando raggiungibili le attività, le abitazioni e i parcheggi compresi in questo tratto di strada, la viabilità delle autovetture è stata deviata sulla parallela via San Gaetano, mentre i mezzi pesanti sono stati deviati, sia verso Ferrara sia in senso inverso, su via Eridania, Via Ca’ Donà, argine del Po e Via Roma, prima di confluire nuovamente sulla Statale. Le stesse d

