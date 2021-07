Morta Raffaella Carrà: da "A far l'amore comincia tu" al "Tuca Tuca", ecco le canzoni più famose

Morte Raffaella Carrà: da "A far l'amore comincia tu" al "Tuca Tuca", ecco le canzoni più famose. Brani che hanno fatto la storia, vendendo oltre 60 milioni di dischi, di cui 22 dischi tra platino e oro.

Conduttrice, show girl, ballerina e cantante, Raffaella Carrà ha lasciato in eredità brani iconici. Ecco una piccola selezione.

TUCA TUCA (1971)

Nel 2012 Madonna durante il concerto ad Hyde Park, Londra, ha omaggiato la Carrà ballando il Tuca Tuca con il partner dell'epoca Brahim Zaibat.

RUMORE (1974)

Ha venduto oltre dieci milioni di copie nel mondo nelle sue versioni in lingua inglese, spagnola e francese.

A FAR L'AMORE COMINCIA TU (1977)

Ancora prima dei Maneskin Raffaella Carrà conquisto l'Inghilterra col titolo Do it Do it again, dove riuscì a toccare la seconda posizione nella classifica dei dischi più venduti, prima artista italiana a riuscirci. Il film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino ha come colonna sonora “A far l’amore comincia tu” nella versione remix realizzata dal dj Bob Sinclair. Nel 2014 la pellicola ha conquistato l’Oscar.

TANTI AUGURI (1978)

Tra i brani iconici della comunità gay, anche grazie alla traduzione spagnola Hay que venir al sur.

BALLO BALLO (1982)

è stata la terza sigla italiana del celebre varietà del sabato sera Fantastico che vide il ritorno della Show girl in Italia dopo quattro anni di tour in giro per il mondo, oggi è un musical spagnolo con le canzoni di Raffaella Carrà.

