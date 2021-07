Raffaella Carrà: l'addio sui social da politici, amici e colleghi: «Ha parlato al mondo di libertà e gioia»

La morte di Raffaella Carrà ha scosso tutto il mondo dello spettacolo e non solo. Decine sono state le persone che hanno voluto dedicarle un ultimo pensiero attraverso i social ricordando tutti i suoi successi canori e televisivi. Una donna rivoluzionaria che aveva portato l'ombelico in tv e che da decenni si lasciava amare dal pubblico italiano e non solo, avendo avuto molto successo anche in Spagna e in Sud America.

Tra i messaggi di Addio su Twitter sono comparsi quelli di Matteo Salvini, che ha scritto "Buon viaggio Raffaella, il tuo splendido sorriso ci accompagnerà sempre! #Carrà" e di Enrico Letta: "L’Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella #Carrà per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Profonda tristezza". Ma anche Alessandro Zan, che ga voluto ricordare un'artista da sempre pronta a combattere gli stereotipi: "La scomparsa di #RaffaellaCarrà mi lascia attonito. Per oltre cinquant’anni con la sua arte e la sua musica ha combattuto contro stereotipi e discriminazioni. Ha parlato al mondo di libertà e gioia. Finisce un’era, c’era ancora bisogno di lei".

La scomparsa di #RaffaellaCarrà mi lascia attonito. Per oltre cinquant’anni con la sua arte e la sua musica ha combattuto contro stereotipi e discriminazioni. Ha parlato al mondo di libertà e gioia. Finisce un’era, c’era ancora bisogno di lei. #miscoppiailcuor — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) July 5, 2021

Pensiero condiviso anche da Vladimir Luxuria: "La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli… #raffaellacarrà #rip".

Ma anche Giorgia Meloni si è unita al coro di saluti social: "L'Italia perde una donna dallo straordinario talento artistico e dalla contagiosa simpatia. Ciao Raffaella, non ti dimenticheremo. #RaffaellaCarrà".

L'Italia perde una donna dallo straordinario talento artistico e dalla contagiosa simpatia. Ciao Raffaella, non ti dimenticheremo.#RaffaellaCarrà pic.twitter.com/BobRviGGLy — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 5, 2021

Oltre alla politica, molti messaggi di cordoglio sono arrivati dal mondo dello spettacolo, del quale Raffaella era un'icona. Tra i vip Stefania Orlando: "Davvero non si trovano le parole giuste di fronte alla scomparsa della “mamma” di tutte noi, l’unica e inimitabile Raffaella, la storia della tv, sono sconvolta, ci mancherà da morire #RaffaellaCarrà #Raffa". A lei si è unita Simona Ventura, recentemente sconvolta dalla perdita del regista Beldì: "Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l’icona della tv . Per sempre . #RaffaellaCarra". Distrutto dal dolore anche Cristiano Malgioglio: "Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa . Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimentichero" mai... mia adorata #raffaellacarra . Che triste la vita".

Anche la conduttrice Serena Bortone, che nel corso delle puntate di Oggi è un altro giorno l'ha spesso citata e omaggiata, le ha dedicato un ultimo saluto: "Hai consegnato allegria, energia, libertà, rigore e impegno a tutte noi, eri la numero uno ma conservavi umiltà e passione. Che dispiacere…#raffaellacarrà"

Hai consegnato allegria, energia, libertà, rigore e impegno a tutte noi, eri la numero uno ma conservavi umiltà e passione. Che dispiacere…#raffaellacarrà — serena bortone (@serenabortone) July 5, 2021

Anche Laura Pausini ha voluto salutarla con un messaggio su Twitter: "Se stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo. Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero.@raffaella

#raffaellacarrà #rip #dep".

