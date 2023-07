Orietta Berti mostra la stanza segreta delle bambole, la scena da film horror con Rovazzi: «Ci uccidono nel sonno»

di Redazione web

Il collezionismo è una vera e propria passione e bisogna prenderlo molto seriamente: c'è chi colleziona oggetti sin da piccolo e chi invece l'ha scoperto con gli anni. Dalla collezione delle carte di Pokemon, alla raccolta delle monete più strane al mondo, ogni passione va rispettata e accettata, anche se può farci paura, come in questo caso.

Orietta Berti aveva già dichiarato di avere una fissa molto importante per le bambole e per i puffi, le colleziona da quando è bambina e ogni anno il loro valore aumenta, come aumenta anche la sua felicità quando a casa apre la sua porta segreta che conduce nella sua stanza preferita: quella delle sue bambole da collezione.

Il segreto di Orietta Berti è stato svelato ed è stato condiviso dal suo compagno di avventura musicale di questa estate, Fabio Rovazzi, che però non è stato molto contento della scoperta, anzi, tutto il contrario.

Orietta Berti sta girando l'Italia con il suo nuovo singolo estivo "La discoteca italiana", in collaborazione con Fabio Rovazzi. Tra i due è nata una bella amicizia, basata sul solido rispetto reciproco. Fabio ha sempre dichiarato di essere un grande fan di Orietta e lei, dal canto suo, ha detto di aver scoperto una bellissima persona, molto seria e creativa. Il legame tra i due può dirsi veramente forte, soprattutto ora che Orietta Berti ha voluto far vedere a Fabio Rovazzi uno dei suoi segreti più intimi: la sua stanza delle bambole, custodita gelosamente. Nessuno può entrare nella sua stanza dei giochi, ma la cantante ha voluto aprire la porta a Fabio che ne è rimasto terrorizzato.

La stanza delle bambole su TikTok

Nel video pubblicato su TikTok da Fabio Rovazzi si vede molto bene Orietta Berti che mostra i suoi tesori, molto orgogliosa di ogni singolo pezzo della sua collezione di bambole. Mentre Fabio continua a commentare in modo ironico gli oggetti da collezione, Orietta gli spiega che sono più di 90 bambole di tutte le età e dimensioni e vengono da ogni parte del mondo. Purtoppo per lei, però, Fabio Rovazzi continua a ripetere «No Orietta, mi dispiace ma a me fanno troppa paura. Queste bambole di notte si svegliano e ci soffocano nel sonno, come fai a dormire tranquilla sapendo cosa c'è qui?».

Quando la porta si è aperta, Fabio ha inquadrato un letto pieno di bambole di porcellana di tutte le dimensioni, ma non solo. Tutta la camera da letto era piena di bambole di porcellana situate in ogni dove: dalla cassettiera, all'armadio, fino ad arrivare ad una sedia in cui era posata la bambola più grande con un occhio cigolante. Uno spettacolo che a Fabio ha messo i brividi, mentre Orietta era commosa dalla sua collezione.

Il video è molto ironico e divertente, in poche ore ha totalizzato migliaia di visualizzazioni e ha suscitato la risata dei fan che si sono schierati dalla parte di Fabio: «Anche io avrei paura ad entrare in una stanza del genere, ma come fa Orietta?»

