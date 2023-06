Achille Lauro canta in playback al Battiti Live: il dettaglio che non sfugge ai fan

Nella serata di ieri è stato inaugurato il palco itinerante di Radio Norba a Bari per la prima tappa di Battiti Live, il tour musicale che porta la musica dal vivo in giro per l'Italia. Anche quest'anno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono i conduttori dello spettacolo, affiancati dall'influencer Mariasole Pollio.

Tra gli artisti che si sono esibiti durante la prima tappa ci sono stati Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

«Stasera Achille Lauro ha cantato "Mille" sul palco di Battiti live in playback a Bari!», «Achille Lauro odia così tanto essere lì e Fedez odia così tanto Achille Lauro stasera, mi spiace per Orietta lì in mezzo», hanno twittato alcuni utenti.

