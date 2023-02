Sanremo, la diretta Instagram di Amadeus fa di nuovo flop: l'ospite non riesce a collegarsi. Ecco chi era

Amadeus e Instagram non riescono a incontrarsi. Nonostante il boom di follower in pochi giorni, le difficoltà per il presentatore restano evidenti. Dopo la diretta rimasta aperta nella seconda serata di Sanremo, Ama ci ha riprovato nella serata finale con Chiara Ferragni al suo fianco. Una garanzia? Eppure anche stavolta qualcosa è andato storto. L'obiettivo era collegarsi con un ospite speciale, che però non si è presentato.

Amadeus, la diretta fa flop

Amadeus avrebbe dovuto collegarsi su Instagram con Fiorello. Ha fatto partire la diretta e ha mandato l'invito a "Ciuri", ma dall'altra parte non è arrivato l'ok. E Fiorello, sconsolato, ha commentato la diretta: «Ma dov'è l'invito?». Ama ha poi cercato conforto con Chiara Ferragni: «Stavolta non ho sbagliato niente, vero?». E l'influencer stavolta non l'ha "attaccato": «Sì Ama, era tutto corretto». Intanto il profilo, aperto la prima sera di Sanremo, ha raggiunto 1.600.000 follower.

