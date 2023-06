Orietta Berti al Milano Pride: «Italia sempre uguale sui diritti. L'ignoranza c'era ieri e ci sarà anche domani»

di Redazione web

L'Italia oggi non è più gay friendly che in passato, ma è «sempre uguale. C'era l'ignoranza ieri, c'è adesso e ci sarà sempre». Lo ha detto all'Adnkronos Orietta Berti, a margine del concerto del Milano Pride all'Arco della Pace.

«Provo affetto verso di loro ho rispetto, ho sempre avuto collaboratori» Lgbt e «lavoro tuttora con loro, sono fondamentali», ha aggiunto la cantante che si esibirà sul palco del Pride alle 23. Per chi lavora nel mondo dello spettacolo - ha sottolineato Orietta Berti - «ci vuole intuizione, intelligenza, ironia e fantasia. E loro hanno tutto questo. Sono lavoratori instancabili e amici veri, che nel momento del bisogno sono lì e non chiedono mai niente».

Sulla trascrizione dei figli delle coppie gay «è un problema che devono risolvere, non posso risolverlo io: io non mi interesso di politica, non l'ho mai fatto in tutta la carriera e non lo farò mai».

