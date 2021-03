Maxi concerto di Barcellona, dal rock'n'roll un calcio al Covid

Non importa se sia leggerissima o pesante come un macigno. La musica è ossigeno e riappropriarsene anche in versione live sarà uno dei massimi piaceri del dopo-virus. In cinquemila a Barcellona l'hanno già assaporato. E la ricetta, a quanto pare, ha funzionato: tamponi, mascherine e rock'n'roll. E un calcio al Covid e a tutte le paure. In condizioni di sicurezza, con un test negativo all'ingresso, gli spettatori hanno potuto persino tornare a cantare e ballare ammassati. Esperienze che abbiamo quasi dimenticato, rimosso, in questo anno abbondante di lockdown, reale e psicologico. Ora bisognerà verificare se l'esperimento sia stato affidabile, se si potrà ripetere in altri contesti. E anche il governo italiano dovrà impegnarsi per dare finalmente risposte al settore. Ma la sola idea di poter tornare presto a riunirsi sotto a un palco (o allo schermo di un cinema) rende più accettabile sopportare l'ultima stazione di questo lungo calvario collettivo.

