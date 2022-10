Maneskin, ecco l'anteprima del video del nuovo singolo The Loneliest

Il nuovo singolo dei Maneskin, intitolato The Loneliest, uscirà venerdì 7 ottobre, ma la band romana ha scelto di diffondere, sui propri canali social, una piccola anteprima per tutti i fan. Una parte del videoclip, della durata di 35 secondi, è stata resa pubblica e anticipa quindi quale sarà il ritornello di un brano destinato a far cantare e commuovere i fan.

Maneskin, l'anteprima di The Loneliest

Le immagini scelte per accompagnare la clip rispecchiano l'atmosfera cupa, malinconica e decisamente dark-gothic della canzone. The Loneliest arriva a cinque mesi di distanza dall'ultimo singolo, Supermodel, seguito dalla cover di If I can dream di Elvis contenuta nella colonna sonora del biopic di Baz Luhrmann dedicato al Re del Rock.

