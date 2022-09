I Maneskin annunciano il nuovo singolo: «Il 7 ottobre, non vediamo l'ora»

I Maneskin annunciano la data di uscita del loro nuovo singolo. E lo fanno con una storia su Instagram, ma senza rivelare il titolo del brano.

I Maneskin e il nuovo singolo: «Il 7 ottobre, non vediamo l'ora»

La data di uscita del nuovo singolo dei Maneskin è il 7 ottobre, ma i fan possono già pre-ordinarlo sulle principali piattaforme. «Ciao ragazzi, potete già pre-ordinare e pre-salvare il nostro nuovo singolo. E potrete vincere anche una litografia in edizione limitata» - spiega Damiano David insieme al resto della band - «Non vediamo l'ora di poterlo condividere con voi, siamo eccitati e vi vogliamo bene».

I Maneskin e il nuovo singolo, il giallo del titolo

Nella storia successiva pubblicata dai Maneskin, c'è anche la lista dei Paesi in cui è possibile partecipare all'estrazione del gadget in edizione limitata. Resta però il mistero totale sul titolo del brano, che non viene rivelato. Anche se un video promozionale, almeno a detta di tanti fan, potrebbe rivelarlo: per molti, potrebbe essere 'The Loneliest'.

