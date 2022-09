Maneskin, nuova canzone (e non solo) in arrivo: il look per The Loneliest incanta i social

di Angela Casano

Il fenomeno Maneskin continua. Il gruppo musicale torna su tutte le piattaformi digitali. I Maneskin stanno per lanciare un nuovo singolo intitolato The Loneliest. La canzone del quartetto romano sarà disponibile dal 7 ottobre, e i fan, già impazziti, non vedono l'ora di sentirla per la prima volta.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest, i Maneskin non si sono più fermati. Partiti da un marciapiede romano, il loro successo è ormai inarrestabile. Con le hit "Mamma mia" e "Supermodel" hanno conquistato l'oltreoceano, diventano protagonisti dei maggiori festival in America e in Giappone.

Il nuovo look

I Maneskin hanno concluso un'estate fenomenale in giro per il mondo. E ora sono pronti a stupire i fan internazionali e non con della nuova musica. Ma non solo.. a stupire infatti sono anche le prime immagini che faranno da copertina al nuovo singolo.

I quattro componenti della band - Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio - si sono sempre distinti durante le esibizioni con outfit audaci, estremi e piuttosto provocanti. I diversi look decisamente sopra le righe, sono stati accantonati.. almeno per il momento.

I Maneskin infatti hanno cambiato stile. Nessuna provocazione e nessun capezzolo al vento, i quattro componenti della band hanno posato per lo shooting fotografico in giacca e cravatta, ovviamente tutti coordinati tra di loro. Il look stupisce e affascina, e i fan mostrano la loro approvazione riempiendo il post di commenti positivi e incoraggianti.

