Makeba, la hit estiva di Jain dedicata a "Mama Arica" ha raggiunto 13 milioni di condivisioni su TikTok

di Redazione web

Il successo mondiale del singolo di Jain, "Makeba", contenuto nel suo album di debutto del 2015 "Zanaka", è partito dai social qualche settimana fa, dove gli utenti hanno premiato le vibrazioni positive della canzone e l'universo artistico dell'artista generando oltre 13 milioni di contenuti su TikTok! Oggi "Makeba", a distanza di 8 anni dall’uscita, è una hit virale che sta scalando le classifiche e l’Airplay radiofonico italiano e vanta ben 6 miliardi di visualizzazioni su TikTok solo nelle ultime 3 settimane!

Da venerdì 21 luglio, è disponibile in digitale ed entra in rotazione radiofonica anche “Makeba - Ian Asher Remix”, una versione del brano destinata a far ballare per tutta l’estate, in cui il famoso producer e dj californiano ha dato nuova veste al singolo: "Makeba" ha raggiunto la #1 della classifica Viral globale di Spotify, la Top 5 della classifica Viral italiana di Spotify, la Top 3 della classifica italiana di Shazam (dove è alla #1 della classifica globale per la quarta settimana consecutiva), ha totalizzato 240 milioni di stream ed è entrata nella top 30 dell’Airplay radiofonico italiano.

Rosalia in vacanza a Roma, la carbonara in centro e la visita ai Musei Vaticani: «Sei bellissima»

Lana Del Rey, cameriera per un giorno in Alabama. Ecco perché

Il nuovo album di Jain

La musica di Jain supera di gran lunga i confini della Francia, suo paese natale, affascinando il pubblico in tutta Europa, Africa e America Latina. Anche il suo nuovo album pop-folk “The Fool” è intriso dell’inconfondibile energia positiva della popstar francese. Racconta la meraviglia del mondo e il risveglio spirituale, partendo dai Tarocchi di Marsiglia, un'arte che sua madre le ha trasmesso e che le dà la forza di saltare nell'ignoto attraverso una percezione istintiva dei pericoli e delle possibilità del mondo. Mentre in passato gran parte della musica di Jain combinava una molteplicità di generi tra cui percussioni arabe, ritmi africani, electro, reggae, soul e hip hop, il nuovo album si ispira al sound di artisti come Kate Bush e Stevie Nicks. «The Fool è una storia d'amore - racconta JAIN - Quando mi sono innamorata, ho iniziato a scrivere e cantare senza sosta.

L'album racconta le fasi che si attraversano quando si ricomincia da capo: paura, eccitazione, innocenza, dubbi, abbandono ed epifania. Ogni traccia è dedicata a una carta diversa dei Tarocchi di Marsiglia «Il Matto (The Fool) è la carta più sacra del mazzo. Non puoi intraprendere nessun tipo di viaggio a meno che tu non sia disposto a essere sciocco. Fare il primo passo, guidare una macchina, innamorarsi. C'è sempre il rischio di perdere l'equilibrio. In qualsiasi momento. Ma alla fine, il viaggio del Matto è l'unico viaggio che conta» racconta la cantautrice. L'odissea percorsa finora le ha restituito molto amore, che è diventato il motore del suo processo creativo, ispirando e influenzando la sua scrittura di “The Fool”.

La storia di Jain

Nata in Francia e cresciuta principalmente negli Emirati Arabi Uniti e in Congo, Jain ha pubblicato il suo album di debutto “Zanaka” nel 2015. L'album ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo e singoli "Come" (#2 dell’Airplay radiofonico italiano, 2X PLATINO) e "Makeba" (certificato ORO) hanno rapidamente scalato le classifiche mondiali. Quest'ultimo ha fatto guadagnare a Jain la sua prima nomination ai Grammy come "Miglior video musicale" nel 2018. Nel 2018 il suo album Souldier” (2018) ha raggiunto il #1 in Francia ed è stato doppio disco di Platino, mentre il singolo "Alright" è certificato Diamante. Nello stesso anno Rolling Stone l'ha segnalata come "Artist You Need To Know", scrivendo che "la cantante francese mescola pop, Afrobeat e altre influenze in una combinazione vincente". È stata invitata ad importanti programmi televisivi, ha aperto la Ryder Cup 2018, la FIFA Women’s World Cup 2019 e ha tenuto oltre 300 concerti in 15 Stati tra Europa, America e Asia, incluse le performance al Coachella e al Lollapalooza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA