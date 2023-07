Musica altissima nel locale, la vendetta del parroco: le campane suonano per 5 minuti in piena notte. Messaggio ricevuto

di Redazione Web

Una sfida a colpi di decibel alti che non ha certamente fatto piacere agli abitanti dell'Antella, una frazione di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Nella notte di ieri, infatti, i rintocchi delle campane della chiesa hanno suonato ininterrottamente per 5 minuti. Il motivo? Un locale nelle vicinanze aveva la musica troppo alta, secondo quanto percepito dal parroco che, così, ha voluto dare un segnale. Recepito, per sfortuna degli abitanti, solo dopo 5 minuti di campane.

Musica troppo alta: la vendetta del parroco

Secondo quanto riferito da QuiAntella, il parroco ha commentato così il suo gesto che ha svegliato di soprassalto più di un cittadino: «Erano ore che la musica era altissima.

Le scuse del titolare

Un messaggio che il titolare del locale sembra aver recepito e si è subito scusato. «Mi dispiace per l'accaduto. Avevo offerto il locale per una festa di compleanno. Ho avuto tutti i permessi dal Comune e mi ero accordato per una serata di musica senza eccessi». Ma le cose sono andate diversamente: «Alle 23.30 sono intervenuto arrabbiato e ho fatto spegnere tutto prima della mezzanotte. Ciò che è accaduto ieri sera mi ha convinto a non concedere più il locale per feste».

