Mahmood nudo al mare, la foto fa impazzire i fan: «Tanta roba»

di Redazione Web

«Nudo e con i brividi», così dice la canzone di Mahmood e Blanco vincitrice di Sanremo 2022. Ed eccolo qui: Mahmood nudo in uno dei suoi ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire i fan del cantante. Il nudo maschile è ancora un tabù per molti in Italia, ciononostante, il cantante non ci ha pensato due volte a mostrarsi senza alcun filtro ai suoi follower. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Mahmood su Instagram

Nella post che Mahmood ha pubblicato sul suo profilo Instagram è possibile notare una prima foto in cui il cantante mette in mostra il suo fisico statuario, a mare e con uno slip costume, con dietro un panorama notturno.

Ma il bello è arrivato con l'ultima foto che il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram, lasciando di stucco i suoi fan. Nell'immagine Mahmood si mostra di spalle e mette in risalto il suo lato b senza costume.

I fan impazziti

Moltissimi sono stati i commenti e like dei suoi follower. Sei incredibile e tanta roba. «Un fisico scolpito, statuario», ha scritto una fan. E ancora: «Mi sento male, ma cosa hai mangiato negli ultimi mesi? Sei una creatura bellissima». «Tu con l'ultima foto ci vuoi lasciare senza parole. Sei la perfezione», ha scritto ancora un'altra fan.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 10:08

