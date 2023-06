Elisa, concerto sotto il diluvio con Giorgia a Mahmood: lei scoppia a ridere (e si blocca) cantando "Se piovesse il tuo nome"

di Redazione web

Elisa Toffoli all'anagrafe, ma per tutti «un'anima pura». La cantante lo ha dimostrato con la sua grande professionalità tenendo il suo concerto "An Intimate Arena – Two nights only" il 3 e il 4 giugno sotto un diluvio che ha bagnato migliaia di fan. La scelta di Elisa di continuare con il suo live all'Arena di Verona, nonostante le condizioni del tempo, è stato un esempio per tutti gli artisti italiani che le hanno dimostrato il loro supporto con tanti commenti di apprezzamento. Poi la scenetta sulle note di «Se piovesse il tuo nome»: vediamo insieme cosa è successo.

Elisa, le risate con i fan: il successo sotto la pioggia

Due ore di pioggia, ma Elisa non si ferma. La cantante il 3 e 4 giugno scorsi ha tenuto il suo concerto all'Arena di Verona tornando live sul palcoscenico in compagnia di Dardust. Neppure gli artisti che l'hanno accompagnata in questa performance, da Giorgia a Mahmood, si sono arresi al diluvio e neanche i suoi fan che, cantando a squarciagola le sue canzoni, si sono armati di impermeabili portatili.

Quando è arrivato il momento di cantare il brano "Se piovesse il tuo nome", l'artista non ce l'ha fatta ed è scoppiata in una risata, piegandosi in due e interrompendo più volte l'esecuzione. Un episodio che ha fatto sorridere tutto il suo pubblico che l'ha supportata, cantando la canzone nei momenti in cui l'artista interrompeva l'esecuzione perché piegata in due dalle risate per la forte pioggia.

Un concerto, quello di Elisa, che sicuramente rappresenta una pagina della musica italiana di grande professionalità e amore dimostrato ai suoi fan che ogni giorno la supportano.

I ringraziamenti di Elisa

«La pioggia ci ha resi ancora più forti! Grazie per il calore che mi fate sentire in ogni momento e grazie a queste due anime meravigliose che mi hanno accompagnata in una serata che per me rimarrà indimenticabile», scrive Elisa riferendosi agli altri due artisti che l'hanno accompagnata sul palco dell'Arena di Verona e ringraziando tutti i fan per l'immenso affetto e supporto.

«Indimenticabile. Tu eccezionale», commenta Giorgia. «Con la testa ancora lì. TVB», conclude Mahmood.

