Elisa ha un problema di salute: «Mi è successa una cosa strana...». Rimandati i suoi concerti, ecco quali

Elisa Toffoli è stata costretta a rimandare le date del concerti di Torino e Firenze a causa di un virus «super strano» che, la cantante ha contratto in questi giorni e che purtroppo la obbliga a mettere in pausa il suo Tour. «Mi sono beccata la vertigine parossistica posizionale», ha spiegato l'artista tra le sue Instagram Stories, promettendo ai fan di rimettersi al più presto per riprendere i concerti.

Elisa Toffoli, problemi di salute

«Mi scuso tanto con tutti voi per non essere riuscita a fare i concerti di Torino e quelli dei prossimi giorni a Firenze. Li stiamo spostando», ha esordito la 45enne tra le Instagram stories. «Mi è successa una cosa super strana, mai successa in vita mia. Mi sono beccata una vertigine parossistica posizionale, niente di grave. È una cosa che sembra essere anche virale, l'abbiamo presa in tanti, è una specie di virus, i sintomi erano gli stessi», ha confessato Elisa.

Poi, ha spiegato meglio nel dettaglio di cosa si tratta. Il virus è un disturbo che causa episodi di vertigini e nausea: «Nelle prime 24 ore sembrava di essere al lunapark, non ci si poteva muovere. Ogni giorno va meglio, vertigini e nausea stanno passando del tutto, ma il medico mi ha consigliato di aspettare per non avere ricadute». Poi ha ringraziato i fan per tutti i messaggi ricevuti e ha dato appuntamento a data da destinarsi: «Io conto di riprendere il mio tour da Roma, ci rivedremo per gli altri appuntamenti, grazie a tutti».

Giovedì 22 Dicembre 2022

