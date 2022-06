Elisa a Bassano, crolla una tettoia del palco del concerto: due feriti

Crollata la tettoia del palco per il concerto di Elisa Toffoli, in programma domani sera al Parco Ragazzi del 99. È successo a Bassano del Grappa, in Veneto, oggi 27 giugno intorno alle 13 del pomeriggio. Attimi di panico per gli addetti all'allestimento: alcuni di loro si trovavano in pausa pranzo, due sono invece rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Secondo quanto appreso sul luogo dell'incidente, la tettoia del palco, che era appena stata montata, si è piegata di 45 gradi su se stessa crollando sulla base del palcoscenico. I pompieri, intervenuti sul posto, hanno messo l'aria in sicurezza con divieto di accesso, mentre i due feriti sono stati presi in custodia dal personale SUEM. Sul posto anche il personale dello Spisal, i carabinieri e l'autogrù per la rimozione del tetto. Sono ora attesi aggiornamenti per lo spettacolo di domani sera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 18:27

