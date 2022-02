Elisa e Rkomi tornano a collaborare e firmano il nuovo singolo Quello che manca

Si sono incrociati sul palco dell'Ariston, ma erano tutt'altro che sconosciuti. Elisa e Rkomi sono amici di lunga data e per la gioia dei loro fan hanno deciso di collaborare insieme alla realizzazione del nuovo singolo Quello che manca.

La notizia l'ha data la stessa cantante, che sui social ha condiviso uno scatto e una beve dedica. «Ci siamo conosciuti grazie a Blu, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte», ha spiegato Elisa sui social. «La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. Quello che manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro», ha concluso la cantante, in vetta alle classifiche con la sua canzone sanremese O forse sei tu.

I due artisti, reduci entrambi dal Festival di Sanremo 2022, nel 2019 avevano già collaborato con il brano intitolato Blu e da allora è nata una splendida amicizia, che li ha portati a lavorare di nuovo insieme.

Quello che manca, disponibile dalla mezzanotte di domani, fa parte dell'album Ritorno al futuro, in uscita venerdì 18 febbraio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 22:24

