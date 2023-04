Linus: «A Milano i giovani non riescono a vivere. Dal cibo alle case, è tutto carissimo»

I ragazzi non riescono a trovare una casa in affitto e spesso devono "accontentarsi" di stanze insieme ad altri studenti o lavoratori a prezzi esorbitanti. Trovare casa a Milano ormai è una missione semi impossibile. Ma secondo Linus, voce di Radio Deejay, non è solo quello il problema: «Negli ultimi dieci anni è cambiato tutto: la città è diventata più internazionale ma cedendo una parte dell’identità meneghina. Penso ai nostri ascoltatori under 30. Hanno un rapporto ambivalente con Milano: da una parte la giudicano la metropoli più vivace in Italia, dall’altra sono come degli “innamorati respinti” perché non riescono a viverci: tutto è carissimo, dal cibo alle case», le sue parole in un'intervista al Corriere della Sera.

Incendio nel parco delle Groane, a fuoco il bosco tra Milano e la Brianza

Milano, aiuta una ragazza fuori da un locale e la violenta: arrestato un 37enne marocchino

«La classe media è la fascia che è stata molto svantaggiata da questi cambiamenti e rischia di essere espulsa dalla città; cosa che già accade. La ricchezza che è stata prodotta dagli investimenti massicci dal 2010 in poi è andata a beneficio di poche persone. Fortunatamente Milano si allerta ancora per chi ha bisogno. Sono cambiate le modalità ma la sostanza è sempre la stessa: l’imperativo è aiutare i più deboli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA