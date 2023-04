Milano, aiuta una ragazza fuori da un locale e la violenta: arrestato un 37enne marocchino

di Redazione web

Si offre di aiutare una ragazza all'uscita da un locale, poi la minaccia con un coccio di bottiglia e la violenta. Per questo la polizia di Stato, coordinata dalla Procura, ha sottoposto a fermo un marocchino di 37 anni.

Cosa è successo

L'indagine è scaturita dalla denuncia della ragazza che, il primo aprile, ha contattato il 112 segnalando di essere stata vittima di violenza sessuale, nella notte tra venerdì e sabato, da parte uno sconosciuto che l'aveva intercettata all'esterno di un locale. Aveva perso di vista gli amici e l'uomo si era offerto di aiutarla.

In realtà, secondo il racconto della presunta vittima, aveva altre intenzioni.

Le indagini

Le indagini dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano, con l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, testimonianze e rilievi tecnici della Polizia Scientifica hanno consentito di individuare il presunto autore che è stato rintracciato vicino al luogo dove è avvenuta la violenza sessuale.

È stata avvicinata fuori da un locale di corso Como, zona tra le più note della movida milanese, la ragazza violentata la notte tra venerdì sabato nei pressi di piazza Einaudi, in una zona dove sono in corso dei lavori, e per il cui stupro è stato fermato un 37enne. L'uomo ha precedenti per reati commessi nel Bresciano nel 2008 (una rapina in auto con molestie sessuali). Era stato in carcere due anni e mezzo. Gli agenti della Squadra mobile sono stati avvertiti da un' amica della vittima mentre la ragazza, 24 anni, era alla clinica Mangiagalli dove è andata il giorno dopo. È stata dimessa con 20 giorni di prognosi.

