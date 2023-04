Violenza sessuale su quattro bambini all'asilo: maestro arrestato, gli abusi durante le lezioni di religione

Abusi su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni, in manette un maestro d'asilo di 35 anni. Accade a Milano dove l'insegnante di religione è stato arrestato due giorni fa in flagranza di reato per violenza sessuale durante le attività a scuola su quattro piccoli alunni. Gli abusi sono stati filmati dalle microcamere piazzate in classe dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano, nell'inchiesta lampo coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

Maestro d'asilo arrestato per abusi sui bambini

Le indagini sono scaturite da una denuncia degli insegnanti dell'asilo, trasmessa la scorsa settimana in Procura attraverso la dirigenza dei servizi educativi del Comune di Milano. L'uomo, a novembre 2021, era stato trasferito dal Provveditorato da un'altra scuola materna per i suoi comportamenti nei confronti dei piccoli allievi. Il gip Lorenza Pasquinelli oggi ha convalidato l'arresto in carcere. La denuncia partita dagli insegnanti e dalla direzione scolastica dell'asilo milanese, che ha offerto la massima collaborazione agli inquirenti, è arrivata sul tavolo dei pm la scorsa settimana.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 19:09

