Inter, Zhang ha deciso: addio a San Siro. Costruirà il nuovo stadio da solo: trovato il terreno in città

Novità importante sul fronte stadio in casa Inter. I nerazzurri avranno il loro stadio di proprietà, che non sarà San Siro. Steven Zhang è pronto ad abbandonare il Meazza per costruire un nuovo impianto in una location ancora top secret. Si tratterebbe di un terreno già individuato dal patron dell'Inter all'interno del comune di Milano.

Rapporti freddi con il Milan

A lanciare l'indiscrezione è stata la Gazzetta dello Sport, secondo cui il club nerazzurro avrebbe già preso la decisione di abbandonare per sempre San Siro. L'Inter avrebbe già raggiunto l'accordo con il proprietario dell'area sulla quale sarebbero già stati effettuati i primi sopralluoghi. Tutto a causa dei rapporti freddi, sull'argomento, con i cugini rossoneri. Il presidente dell'Inter, infatti, sarebbe deluso e irritato dal comportamento di Gerry Cardinale, deciso anch'egli a portare il Milan lontano dal Meazza. Tuttavia, secondo una ricostruzione dell'Inter, l'indirizzo all'interno del club rossonero non sarebbe univoco e lo stesso Zhang, durante un colloquio telefonico con Paul Singer (figlio di Gordon, ex proprietario del Milan attraverso il fondo Elliott) avrebbe appreso la volontà del Diavolo di andare avanti su San Siro come se nulla fosse cambiato rispetto a prima.

Il piano urbanistico

Nel frattempo a fine marzo verrà presentato il nuovo piano urbanistico della città di Milano. Se non fosse presente il progetto per il «nuovo San Siro», a quel punto l'inter procederebbe con le sue forze verso la costruzione del nuovo stadio. E lo scenario che si andrebbe a creare avrebbe dell'incredibile. Milan e Inter partirebbero con la realizzazione di non uno, ma ben due stadi nuovi di zecca. Uno di proprietà interista, l'altro del Milan. La gestione del Meazza rimarrebbe a carico del comune che vedrebbe venir meno i ricavi degli affitti delle due società che, solo lo scorso anno, hanno versato nelle casse di Milano ben 8 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 11:00

