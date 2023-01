Giuseppina, la bidella pendolare travolta dall'odio social. I sindacati denunciano: «Mille euro non bastano»

di Redazione web

Oltre la storia del viaggio quotidiano di Giuseppina, la bidella che da Napoli all'alba prende il treno per lavorare in un liceo a Milano e fare ritorno a casa poco prima della mezzanotte, c'è un'anomalia del sistema. Quello di un'Italia di pendolari, che lasciano città e paesi per fare centinaia di chilometri, da regione a regione, per assicurarsi uno stipendio fisso. Stipendio, che come insegna la vicenda della bidella Giuseppina, troppo spesso non basta per vivere in una città, specie se nel Nord e costringe ad una vita molto difficile.

Solidarietà del sindaco

«Credo che adesso servano soltanto aiuti concreti. E noi siamo pronti a dare tutto il nostro sostegno a Giuseppina, per permetterle di trovare una soluzione e di non perdere il posto di lavoro» ha detto Abele Parente, segretario regionale Uil Scuola Lombardia a Il Giorno, che avrebbe già contattato i delegati territoriali per cercare di risolvere il problema di Giuseppina Giuliano.

Stipendi troppo bassi

«Con mille euro al mese, a Milano, è complicatissimo. Tutte quelle ore di viaggio però sono disumane. Ci siamo già mossi per venirle incontro e aiutarla almeno fino alla fine dell’anno scolastico» prosegue il sindacalista, che sottolinea un disagio che in tanti, tra collaboratori scolastici ed insegnanti vivono: «oltre a far fatica a pagare l’affitto, spesso con una busta paga così magra non riesce neppure a trovare qualcuno che gli metta a disposizione un appartamento».

Odio social

Ieri Giuseppina non è andata a scuola, non se l'è sentita di affrontare quel lungo viaggio, perché ha provato sulla sua pelle, il bene ed il male del web. Prima la solidarietà, poi le voci maligne e l'odio che sui social l'hanno travolta, accusandola che la sua fosse una storia inventata.

