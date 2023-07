Liam Gallagher in concerto a Milano prende in giro l'Inter (e Lukaku): «Questa è per lui». Pioggia di fischi

di Redazione web

Liam Gallagher è stato uno degli artisti che sono saliti sul palco degli I-Days che si sono tenuti nelle scorse ore a Milano. L'ex membro degli Oasis, oltre ad avere fatto cantare tutto il pubblico presente, si è anche reso protagonista di un siparietto divertente per alcuni e meno per altri, che ha a che fare con il calcio. Liam, da sempre tifosissimo del Manchester City, ha ringraziato, ancora una volta, la sua squadra del cuore per avere vinto la Champions League e ha lanciato una stoccata alla sconfitta Inter e, soprattutto, a Lukaku.

"C’è qualche tifoso dell’Inter qui?"

"C’è qualche tifoso del Manchester City invece?".

Liam Gallagher e la frecciatina sulla Champions

Chi conosce un minimo il personaggio di Liam Gallagher sa benissimo che il musicista non si tiene nulla per sé, né sul palco, nè quando concede varie interviste. Così, è successo anche ieri a Milano quando l'ex membro degli Oasis ha aperto una parentesi sulla vittoria del Manchester City in Champions che ha vinto per 1-0 sull'Inter. Il cantante ha detto: «C'è qualche tifoso dell'Inter qui? C'è qualche tifoso del Manchester City invece? Devo dire grazie ai tifosi del Milan per l'amore e il rispetto che ci hanno mostrato. Questa è dedicata a Lukaku…».

Dopo avere scatenato alcune risa (forse dei tifosi milanisti) e molti fischi (sicuramente dei supporter interisti), Liam ha intonato uno dei pezzi più famosi degli Oasis, ovvero "Wonderwall" con dedica diretta a Lukaku che, durante la finalissima, ha sbagliato più volte davanti alla porta.

Liam Gallagher e il calcio

Liam Gallagher è un tifoso sfegatato del Manchester City e non è assolutamento raro vederlo allo stadio a sostenere la squadra oppure indossare la maglia celeste. Il cantante, quando Guardiola e giocatori hanno vinto la Champions, era a festeggiare per le strade di Londra insieme agli altri tifosi.

